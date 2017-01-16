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"Bursa 2016'da yatırımdan vazgeçmedi"

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:38

BURSA (AA) - Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve üretim üssü Bursa'da 2016 yılında açılan firma sayısında yüzde 5'lik artış olduğu bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kayıtlarına göre, yıl boyunca yaşanan terör saldırıları, darbe girişimi ve ekonomik zorluklara rağmen kentteki şirket açılışları artmaya devam etti. Bursa'da 2016 yılında 3 bin 567 firma faaliyete geçti. Önceki yılın aynı döneminde ise bu sayı 3 bin 401 olarak kaydedilmişti. Böylece ildeki şirket açılışlarında yaklaşık yüzde 5'lik artış yaşandı. Kentte kapanan şirket sayısı ise önceki sene ile aynı seviyede kaldı.

Bursa’da açılan firma sayısı Ocak 2016'da 350, şubat ayında 368, mart ayında 335, nisanda 349, mayısta 290 olurken, haziranda ise 324 seviyesine ulaştı. Darbe girişiminin yaşandığı temmuz ayında ise Bursa'da açılan firma sayısı 141'e kadar geriledi. Şirket açılışların yeniden artmaya başladığı ağustos ayında 283 firma kuruldu. Bursa'da eylül ayında 212, ekim ayında 287, kasım ayında 281 firma faaliyete başladı. 2016 yılının son ayında ise açılan firma sayısı 347’ye kadar yükseldi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, terör olayları, ekonomik zorluklar ve tarihi dayanışma ve örnek birliktelikle engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı bir yılda Bursa ekonomisinin gücünü bir kez daha kanıtladığını belirtti. 2016 yılında 13 milyar dolara yakın ihracat yapan kentin Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduğunu ifade eden Burkay, Bursa ekonomisinin içeride ve dışarıdaki engellere ve zorlu şartlara rağmen güçlü bir yapıda olduğunu kaydetti.

"Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye vizyonuyla artık daha güçlü bir ekonomi için var gücümüzle çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Burkay, Bursa iş dünyasının bu başarının mimarı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin hedeflerine Bursa gibi lider şehirlerin yön verdiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa iş dünyası, içinde bulunduğumuz şartlara rağmen yatırımdan, üretimden vazgeçmedi. Kentimiz, 2016 yılında açılan firma sayısı istatistiklerinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir artış performansı sergiledi. Bu, Bursa'ya olan güvenin bir sonucudur. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' mottosu ile ülkemizin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı için yeni istihdam alanları oluşturma gayreti gösteren firmalarımız sayesinde kentimiz ve ülkemiz yeni başarılara imza atacaktır. Daha fazla üretim ve ihracat için çaba harcayan tüm müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyorum."

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