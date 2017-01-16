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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:42

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden Mersin'e uyuşturucu madde getirip satarak gençleri zehirleyen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 191 kilo 640 gram esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Kaçak sigara ve sahte içki operasyonları

Öte yandan, kaçak sigara satışı yapan ve sahte içki imal edip piyasaya süren şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 bin 799 paket kaçak sigara ve 92 şişe sahte içki ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, biri adliyeye sevk edildi.

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