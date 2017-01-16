CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok:

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, OHAL'in, keyfi tutumlar ve KHK'lar eliyle kültür ve sanat çevrelerine yönelik ağır bir saldırıya dönüştüğünü iddia etti.

Altıok, yaptığı yazılı açıklamada, OHAL'in ilan edildiği günden bugüne, üreten ve sorgulayan kişilere yönelik keyfi bir uygulama olduğunu, tiyatroların, kütüphanelerin, kültür ve sanat evlerinin kapatıldığını ileri sürdü.

Son olarak Çağdaş Hukukçular Derneği ile 83 dernek, vakıf, kültür ve sanat evinin kapatıldığına değinen Altıok, "İzmir Metin Altıok Kültür Sanat Evi, Yeni Kapı Tiyatrosu, İzmir Ali İsmail Korkmaz Kütüphanesi, Ayışığı Kültür Merkezi ve Yalova Gençlik Kültür Evi bunlardan sadece bazıları. 25. yılını 300. sayısını geride bırakan Türkiye'nin en uzun soluklu kültür sanat dergilerinden Evrensel Kültür dergisinin de yine benzer bir KHK ile kapatılmış olması iktidarın aydınlanma karşıtı tutumla sanata yönelik kıyımının son örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Zeynep Altıok," OHAL'in, keyfi tutumlar ve KHK'lar eliyle kültür ve sanat çevrelerine yönelik ağır bir saldırıya dönüştüğünü" öne sürdü.



Artvin Çoruh ve Dokuz Eylül üniversitelerinde Levent Üzümcü'nün oyununun iptal edilmesini, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan kayyumun şehir tiyatrosu oyuncularını işten çıkarmasını ve "Roboski Heykeli"ni kaldırmasını eleştiren Altıok, siyasi iktidarın kararlarını yeniden gözden geçirmesini istedi.