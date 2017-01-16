Yurtta kış

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SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 2, Hafik'te 4, Suşehri'nde 2, Şarkışla'da 7, Yıldızeli'nde 2 ve Zara'da 2 olmak üzere, 19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Soğuk hava da etkili oluyor

Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Sivas il merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece olarak ölçülürken, ilçelerden Kangal'da sıfırın altında 20, Şarkışla ve Gemerek'te sıfırın altında 18, İmranlı'da ise sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava, diğer ilçelerde de etkisini sürdürüyor.