Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,070-1,191 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAY
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,070
|1,191
|Ekmeklik diğer buğday
|0,905
|0,994
|Makarnalık buğdaylar
|0,972
|0,972
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1
|1
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,914
|1,151
|ARPA
|Arpalar
|0,838
|0,838
|Yemlik Arpalar
|0,832
|0,846
|DİĞER HUBUBAT
|Mısır
|0,729
|0,782
|Fasulye
|3,9
|3,9