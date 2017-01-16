Bursaspor'da transfer çalışmaları

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BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, takıma yeterli katkı sağlayamayan oyuncuları gönderemedikleri için transferde sorun yaşadıklarını söyledi.

Ademoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarı için Polonya'nın Wisla Krakow takımından Sloven sağ bek Boban Jovic ile Ankaragücü'nden sol bek Onur Atasayar'ı kadrolarına dahil ettiklerini anımsatarak, takıma katkı sağlayacak oyuncularla temasların sürdüğünü belirtti.

Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu ile ilgili de başkent ekibinden yarın için davet aldıklarını aktaran Ademoğlu, "Bu transfere bitti gözüyle bakıyoruz. Yine de sözleşmeye imza atmadan 'Stancu bizim oyuncumuz' diyemeyiz." dedi.

Ademoğlu, teknik heyetin gitmesi yönünde rapor verdiği oyuncularla ilgili kulübe bugüne kadar ciddi bir teklif gelmediğini anlatarak, "Takıma yeterli katkı sağlayamayan oyuncuları gönderemediğimiz için transferde sorun yaşıyoruz. Kadroda düşünmediğimiz oyunculara gelen bir teklif yok. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Sakatlıkların da fazla olması iyice işimizi zorlaştırıyor." diye konuştu.





- Taraftarların yönetime tepkisi





Spor Toto Süper Lig'de konuk ettikleri Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından taraftarların yönetimi istifaya davet etmesini değerlendiren ikinci başkan Ademoğlu, bu durumu "normal" olarak "normal" olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

"Biz yöneticiler de öncelikle taraftarız." diyen Ademoğlu, taraftarın ruh halini çok iyi anladıklarını, sahada başarı görmeyen, tabelada umduğunu bulamayan taraftarın, takım, teknik heyet ve yönetimi eleştirmesinden daha doğal bir şeyin olmadığını bildirdi.

Ali Ademoğlu, göreve geldikleri günden beri çok büyük sıkıntılarla karşılaştıkları vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetime geleli henüz 1 yıl olmadı. Kulübün mali yapısı gerçekten inanılmaz kötü bir durumdaydı. İyi şeyler yaptık ve belli bir noktaya geldik ancak maalesef futbolda tabela her zaman önce gelir. Biz yöneticiler de dahil hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hepimizin amacı kulübe hizmet etmek. Biz önce Bursaspor taraftarıyız ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız."



