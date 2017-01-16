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Suriyeli 2 çocuk Suudi Arabistan'da tedavi olacak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:15

HATAY (AA) - Suriye'de yaklaşık 2 ay önceki bombardımanda yaralanan 12 yaşındaki Ammar Şahin ve 4 yaşındaki Ahmet Verdan, Suudi Arabistan Veliaht Vekili ve Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Salman tarafından Hatay'a gönderilen ambulans uçakla alınarak tedavi için Riyad'a götürüldü.

Prens Turki Bin Talal Bin Abdulaziz'in yönettiği Nolabbe Al Nedaa adlı insani yardım vakfının Türkiye yöneticisi Recep Yazıcı, Hatay Havaalanı'nda Suriyeli çocuklarının Riyad'a gönderilişi öncesi yaptığı açıklamada, vakıflarının Suriye olaylarının başladığı günden bu yana insani yardımlarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Prens Muhammed bin Salman'ın yaklaşık 1,5 ay önce Hatay'ı ziyareti sırasında vakıfları aracılığıyla Türkiye'ye getirilen ve burada bir hastanede tedavi altına alınan Suriyeli Ammar ve Ahmet ile karşılaştığını ifade eden Yazıcı, "Çocukların tedavileri için bir dizi operasyon yapılması gerekiyordu. Konuyla ilgili Prens Salman söz vermişti. O kapsamda bu çocuklara sahip çıktı ve tedavilerini üstlendi. Prens Salman, Türkiye ile ilişkilere çok önem ve değer veriyor. Çocuklarımızı Suudi Arabistan'a özel ambulans uçakla göndereceğiz. Orada tedavileri devam edecek." diye konuştu.

Yazıcı, kraliyet ailesinin çocukların tedavisiyle ilgili çok ciddi hassasiyetinin olduğunu kaydetti.

Bombardımanda bir bacağını kaybeden Ammar Şahin da iki ay önce İdlib'te evlerinin önünde otururken bombardıman olduğunu ve saldırıda bacağını kaybettiğini anlattı.

Saldırı anını gözyaşları içerisinde anlatan Şahin, "Bombardıman sonucu bir bacağım koptu. Türkiye'de gerekli tedavilerim oldu. Ama protez takılması gerekiyor. Suudi Arabistan prensi bize sahip çıktı ve şimdi oraya gidip yeni bacağıma kavuşacağım. Protez takılınca tek dileğim ülkeme dönüp yine eskisi gibi oyun oynayabilmek." dedi.

Suriyeli 4 yaşındaki Ahmet Verdan'ın babası Macit Ahmet Verdan da Hama kırsalında otururken bombardıman olduğunu ve saldırıda oğlunun bacağından ve karnından yaralandığını, kardeşinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıdan sonra yürüyemeyen oğlunun gerekli tedavilerinin Türkiye'de yapıldığını belirten baba Verdan, "Oğlumun ayağa kalkabilmesi için birçok tedavi süreci var. İnşallah Suudi Arabistan'da gerekli tedavileri olacak. Suudi Arabistan kraliyet ailesinin girişiminden çok mutlu olduk. İnşallah oğlum sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Suriyeli çocuklar, ambulansla getirildikleri Hatay Havaalanı'ndan Suudi Arabistan'dan gelen ambulans uçakla Riyad'a gönderildi.

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