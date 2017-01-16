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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'da sağanak ve dolu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:22

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak, ilçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde sağanak nedeniyle kısa süreli su taşkınları yaşandı.

Vatandaşlar ve sürücüler, öğlen saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda dolu birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ilçede zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi, elektrik kesintileri yaşandı.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede son 15 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştü.

Tahminlere göre, yağış çarşamba gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

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