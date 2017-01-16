SMDK, Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınadı

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ANKARA (AA) – Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivili öldürdüğü saldırıları kınadı.

SMDK, yazılı açıklamasında İran'a bağlı yabancı milislerin dün Barada Vadisi'ndeki "Deyr Kanun" köyünü tank ve top atışıyla hedef alarak 15 sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Katliam olarak nitelenen saldırıları kınayan SMDK, garantör taraflara ateşkese uyulması için sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "SMDK, Esed rejimine bağlı güçlerin, Barada Vadisi bölgesi müzakere heyeti başkanı emekli General Ahmed el-Gadban'ın suikastla şehit edilmesine varan ateşkes ihlallerinin durdurulmasını talep etmektedir." denildi.

Ateşkesi denetlemek için rejim ve muhalifler tarafından görevlendirilen Gadban, önceki gün Esed güçleri ve rejim yanlısı terörist grupların saldırısında öldürülmüştü.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri ve destekçisi terörist gruplar bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyor.



Ateşkes ihlalleri, başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde yoğunlaşıyor.







