AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, anayasa değişikliğine ilişkin teklifin, TBMM Genel Kurulunda 340-345 aralığında bir sayıyla kabul görmesini beklediklerini belirtti.

Yazıcı, bir televizyon programında, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk tur görüşmelerini "başarılı bir süreç" diye yorumlayan Yazıcı, "7 günde birinci tur oylaması başarıyla sonuçlandı ama müzakere süreci itibarıyla bir değerlendirme yaptığınızda, söylemlerin bazen çok sertliği, çok rijitliği, tahkir ve tezyif içerikli olması, bütün bunlara ilaveten tabii bir kavga oluşumunun gözlenir olması Meclis bakımından üzüntü verici, keşke bunlar olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Prosedür dikkate alındığında, cuma gecesi ikinci görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Yazıcı, daha sonra da bütünün oylamasıyla sürecin halkın önüne gidecek aşamaya geleceğini söyledi.

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunda çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerde fire kaygısının olup olmadığına yönelik bir soruya Yazıcı, "Milliyetçi Hareket Partisi ve bizim partimiz AK Parti'nin grubuyla birlikte bu teklifin yasalaşması konusunda güçlü bir talebi ve iradesi var. Dolayısıyla bu çerçevede sonuçlanır diye düşünüyorum, yani 340-345 aralığında bir sayıyla anayasa değişikliği gerçekleşir diye düşünüyorum." dedi.

- "Gündemimizde erken seçim yok"

Yazıcı, erken seçim tartışmalarına yönelik, "Bizim gündemimizde erken seçim yok, şu anda anayasa değişikliği var. Önümüzde referandum var. Referandumda da halkımız, milletimiz bu değişiklikleri hem Meclisten geçer, ikinci tur oylamada geçer referandum aşamasına gelirse, millet de bunu onaylarsa zaten seçimlerin 3 Kasım 2019'da yapılacağı anayasa hükmü haline gelmiştir. O hüküm değişmedikçe zaten seçim olması yasal olarak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL döneminde referanduma gidilmesine yönelik eleştirilere de Yazıcı, şöyle cevap verdi:

"Doğu'da, Güneydoğu'da vatandaşların oy kullanmaları için sandık güvenliği zafiyeti var bunun örneklerini görüyoruz. Şimdi olağanüstü hal uygulamasıyla bu güvenliği sarsıcı eylemlere imkan vermeden güvenlik sağlanmış durumda olacak. Yani olağanüstü hal uygulamasının Doğu’da, Güneydoğu'da oy kullanma hakkını güvence altına alan bir işlev de göreceğini gözden uzak tutmamak gerekir diye düşünüyorum."



