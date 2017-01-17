17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Leoparlar ile kar leoparları ilk kez bir arada görüldü

17 Ocak 2017 Salı, 12:08

ANKARA (AA) - Leoparlar ile kar leoparlarının ilk kez aynı yaşam alanında bulunduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, leoparlar ve kar leoparları, Çin'in Çinghay eyaletinin bulunduğu Tibet platosunda ağaçlara yerleştirilen kameralarla doğal yaşam alanlarında gözlemlendi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, görüntülerde Temmuz 2016'da aynı bölgede yaşadıkları belirlenen hayvanların, aynı yerde bulunmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, leoparların iklim değişikliği nedeniyle hayatta kalmak için daha yüksek yerlere çıkabileceğini, bunun kar leoparlarının yaşam alanlarıyla ilgili olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Himalayalar'da ve Asya'da yüksek dağlık bölgelerde kar leoparlarının doğal ortamlarının alt kademeleri ile leoparların doğal ortamlarının üst kademelerinin birbiri içine girebileceğine işaret eden araştırmacılar, iklim değişikliğinin de etkisiyle bunun çok daha karmaşık bir hal alabileceği uyarısında bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Panthera Çin program direktörü Byron Weckworth, değişen iklimin, ağaç sınırı eğimini yükseltmesini beklediklerini, bunun da kar leoparlarının doğal ortamlarının daralması anlamına geldiğini söyledi.

Daha önce yapılan çalışmalarda üst orman ağaç sınırının halihazırda daha yükseğe çıktığı sonucuna ulaşıldığını anımsatan Weckworth, kar leoparlarının doğal ortamlarının kaybı ve parçalanmasının büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.

Weckworth, bölge halkının leoparlar ile kar leoparlarının çiftleşebileceğini düşündüğünü ancak biyolojik olarak melezleşmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Kar leoparları Çin, Butan, Nepal, Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Tacikistan, Afganistan ve Rusya'da deniz seviyesinden bin ila 5 bin 400 metre yükseklikte yaşıyor. Leoparlar ise daha alçaklarda ağaçlık alanlarda yaşamayı tercih ediyor.

Dünyada sayıları 3 bin 500 ila 7 bin olduğu tahmin edilen kar leoparları nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Vahşi hayvan ticaretini engellemeye çalışan sivil toplum kuruluşu Traffic tarafından ekim ayında yayımlanan raporda, çoğunluğu çiftçiler tarafından haftada neredeyse 4 kar leoparının öldürüldüğü belirtilmişti. Asya'da dağlık alanlarda 2008'den bu yana her yıl 221 ila 450 kar leoparının kaçak avlandığı ifade edilmişti.


İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
Hindistan'da Müslüman'ın katilleri kefaletle serbest bırakıldı
YEREL

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMAN'IN KATİLLERİ KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Osmanlıspor kupa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL

OSMANLISPOR KUPA MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE TELGRAFI
Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Aç kalan tilkiyi poğaça ile beslediler
YEREL

AÇ KALAN TİLKİYİ POĞAÇA İLE BESLEDİLER
Halep için vazgeçtiği hayalini Kızılay gerçekleştirdi
YEREL

HALEP İÇİN VAZGEÇTİĞİ HAYALİNİ KIZILAY GERÇEKLEŞTİRDİ
Bakan Çavuşoğlu, YÖK'te akademisyenlerle buluştu
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, YÖK'TE AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ

Hindistan havayolu şirketinden kadınlara özel koltuk
YEREL

HİNDİSTAN HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN KADINLARA ÖZEL KOLTUK
YÖK'te &quot;dış politika&quot; toplantısı
YEREL

YÖK'TE "DIŞ POLİTİKA" TOPLANTISI
&quot;Girişimci Öğrenciler, Akıllı Cihazlar Tasarlıyor&quot; yarışması
YEREL

"GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLER, AKILLI CİHAZLAR TASARLIYOR" YARIŞMASI
Meksika'daki gece kulübü saldırısı
YEREL

MEKSİKA'DAKİ GECE KULÜBÜ SALDIRISI
Tenis: Avustralya Açık
YEREL

TENİS: AVUSTRALYA AÇIK
Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde
YEREL

BREZİLYALI BADY GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni
YEREL

SGK HİZMET BİNALARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ

SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni
YEREL

SGK HİZMET BİNALARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni
YEREL

SGK HİZMET BİNALARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Himmet toplantısı &quot;havuz&quot;, himmet parası &quot;tereyağı&quot;
YEREL

HİMMET TOPLANTISI "HAVUZ", HİMMET PARASI "TEREYAĞI"
&quot;Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ"
Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle girdi
YEREL

VENEZUELA'DA YÜKSEK DEĞERLİ BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRDİ

Haymana Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Göktürk'e 'hoş geldin' yemeği
YEREL

HAYMANA MUHTARLAR DERNEĞİ'NDEN KAYMAKAM GÖKTÜRK'E 'HOŞ GELDİN' YEMEĞİ
Hazine 844,9 milyon lira borçlandı
YEREL

HAZİNE 844,9 MİLYON LİRA BORÇLANDI