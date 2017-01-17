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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha önce de ifade etmiştim, artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yapımı Tamamlanan SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, dün Kırgızistan'da kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 havayolu personeli ile 33 Kırgız vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılbaşında İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de ifade etmiştim, artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür." diye konuştu.

Erdoğan, Ortaköy'deki terör saldırısının failinin yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, bundan sonra başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Açılışı yapılan 46 sosyal güvenlik binası ile 5 İŞKUR binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu binaların kurumlarımızın hizmet kalitesini artıracağına inanıyorum. 'Fiziki imkan, fiziki mekan' deyip geçmeyin, bir ülkenin gücü, kuvveti bu mekanlardan gelmektedir ve oralarda çalışan personelin de güç kaynağı bu tür fiziki mekanlardır. Onun için büyüklerimiz 'El-mekan bil-mekin' derler. Yani mekan kişiye bu noktada hakikaten güç, kuvvet kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

- "İster genel müdür olun ister işçi, aynı statüye tabisiniz"

Toplam 241 milyon liralık yatırımla ülkeye kazandırılan bu tesislerin faaliyete geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 14 yılda Türkiye'nin en büyük gelişmeyi gösterdiği, en büyük reformları hayata geçirdiği alanların başında sosyal güvenlik geliyor. Temelde hepsi aynı işi yapan ama farklı isimler ve statülerde faaliyet gösteren sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmiş olması dahi başlı başına tarihi bir reformdur. SSK'nın, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın prim ödemelerinden hastanelerine varıncaya kadar tamamen ayrı çalıştıkları bir dönemden 79 milyon vatandaşımızın tamamının tek tip hizmet aldığı günlere geldik. Bunlar kolay olmadı. Bunu çok engellemek isteyenler oldu, dedik 'hayır', bu tek çatı altında toplanacak. Artık ülkemizde işçi, memur, esnaf ayrımı yok. Sadece kendi hesabına ve ücretli olarak çalışan var. İster genel müdür olun ister işçi, aynı statüye tabisiniz."

Devletin sosyal güvenlik kurumlarına katkısının dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Ama artık mali açıdan şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine de sahibiz. Bu sayede kurumlarımız artık yatırım yapabiliyor, hizmet vermenin ötesinde, hizmetin kalitesini artırmanın yollarını arayabiliyor. Bugün açılışını yaptığımız birimlerin de gösterdiği gibi artık vatandaş devletine ulaşmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet, hizmeti vatandaşın ayağına götürebilmek için çalışıyor. Öyle ki pek çok hizmet telefonla, internetle verildiği için vatandaşlarımız iş yerinden, evinden işlerini takip edebiliyor. Buralara kolay gelmedik. İşte bu, medeni olmanın, çağı yakalamanın ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın bir mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce aylarca süren işlemlerin bugün günlere, saatlere sığdırıldığına işaret eden Erdoğan, vatandaşların, sorularına Alo 170 hattı aracılığıyla anında cevap alabildiğini kaydetti.

- Tarihi artışlara imza atıldı

Sosyal güvenliğin e-devet sisteminde en çok hizmet sunulan ve en yoğun kullanılan alanların başında geldiğini belirten Erdoğan, hizmetlere erişimi kolaylaştırırken, vatandaşın, ihtiyacını en çok hissettiği emekli maaşlarında da tarihi artışlara imza attıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 2002 yılında 184 lirayken, bugün bin 404 lira, aynı dönemde en düşük SSK işçi emeklisi maaşı 257 lirayken, şimdi bunun bin 402 liraya yükseldiğini kaydetti.

En düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşının 148 liradan bin 255 liraya, en düşük tarım emeklisi maaşının 66 liradan 998 liraya çıktığını vurgulayan Erdoğan, en düşük Emekli Sandığı emeklisi maaşının 376 liradan bugün bin 757 liraya yükseldiğini anlattı.

"Dünkü Türkiye'de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti." diyen Erdoğan, "Elbette gönlümüz çok daha fazlasını, çok daha iyisini arzu ediyor fakat şu gerçeği de kabul etmek lazım, bugün ülkemizde yaşı gelip, emekli olan hiç kimsenin mağdur olması söz konusu değildir." dedi.

Sadece emeklilerin refah seviyesini artırmakla kalmadıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dul, yetim, engelli, malul ve gazi gibi mağdur durumda olan tüm vatandaşlara da devlet olarak sahip çıktıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli aylığını 24 liradan 514 liraya, 65 yaş aylığını 24 liradan 228 liraya, öğrenci kredisi ve bursunu 45 liradan 425 liraya çıkardıklarına işaret etti.

Ülke sınırları içinde yaşayıp da sosyal güvenlik sistemi dışında kalan kimsenin bulunmadığını kaydeden Erdoğan, "İmkanı olan kendi primini ödüyor, buna imkanı olmayanın yanında ise devlet var. Hani 'Sosyal bir hukuk devletiyiz' diyoruz ya bunu lafla yapmıyoruz, Anayasa'daki sadece o cümle ile değil icraatla yapıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)