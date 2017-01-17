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ADIYAMAN (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşaatı devam eden 48 konutu "açık satış" yöntemiyle satışa çıkardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gerger ilçesindeki 24'ü 2+1, 24'ü ise 3+1 planındaki daireler için başvurular, 30 Haziran 2017 tarihine kadar Ziraat Bankası A.Ş. Gerger Şubesi tarafından kabul edilecek.

Projedeki 2+1 konutlar 228 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinat ve 180, 216 ve 240 ay vade seçenekleriyle, 3+1 konutlar da 575 liradan başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 120, 156, 180 ay vadeli ödeme seçenekleriyle satışa sunuldu.

Taksit ödemeleri, konutun teslim tarihinden bir sonraki ay başlayacak.