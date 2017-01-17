Aç kalan tilkiyi poğaça ile beslediler

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, aç kaldığı için ilçe merkezine inen tilkiyi poğaça ile besledi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğal ortamında yiyecek bulamayan bir tilki, gece vakti ilçe merkezine indi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülere göre, tilki etrafta dolaşarak yiyecek arıyor. Tilkiyi farkeden bazı gençler, dışarı çıkarak tilkiyi görüntülemek istiyor. Tilkinin yiyecek aradığını görenler, yere poğaça bırakıyor. Kaçan tilki, daha sonra gelerek poğaçayı yiyor. Bir süre etrafta dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboluyor.

Kafeterya sahibi İsmail Özdemir, tilkiyi çok yakından gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Çok şaşkınız. Akşam saat 22.30 sularında tilki açlıktan buraya kadar gelmiş. Biz göz göze geldik, baktık açıkmış, hali ve hareketi durgun. Arkadaşlar, ‘Bu acıkmış, dağdan aşağı inmiş’ dediler. Bazıları poğaça alıp tilkiye vermek için dışarı çıktı. Çam ağaçlarının arkasında bir arkadaş yanına gitti ve hemen önüne poğaçayı atıverdi. Tilki de poğaçayı aldığı gibi kaçtı."

Tilkiyi gören Çubuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Müslüm Demir de sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Kafede otururken gençlerden birisi ani bir şekilde 'Tilki' diye bağırınca birden heyecanlandık. Hemen aklımıza kameraya almak geldi. Tilkinin burada ne işi var diye kendimize sorduk. Neticede burası ilçenin çarşı merkeziydi. O heyecanla çıktık arkasından ki ‘Atik davranır kaçar’ diyorduk öyle de yapmadı. Sakindi, kaçmadı. Adeta bir evcil hayvan gibi davranıyordu. Bir vatandaş ileride elindeki poğaçayı vermiş, yemiş. Bu yaban hayvanını çarşının merkezi, trafiğin yoğun olduğu bir yerde, burada görmek bizi heyecanlandırdı."