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Siirt'te terör operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 17:04

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün deşifresi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçundan 10 adreste arama yapıldığı bildirildi.

Aramada, aralarında HDP Kurtalan yönetim kurulu üyesi, DBP eski Kurtalan Belediye Başkanı, eski Kurtalan DTP İlçe Başkanı ve bir avukatın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden avukatın evinde FETÖ/PDY elebaşına ait bir CD ele geçirildiği aktarıldı.

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