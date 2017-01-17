Voleybol: Kadınlar Kupa Voley

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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nurper Özbar, Onur Hoşnut

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Slöetjes, Gözde Kırdar (Hatice Gizem Örge, Hill, Cansu Özbay, Melis Durul, Rasic, Cansu Çetin, Özgenur Yurtdagülen)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Nur Babat, Balkestein, Zilio (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)

Setler: 22-25, 15-25, 19-25

Süre: 100 dakika (37, 34, 29)





ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Kupa Voley'in final maçında Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

TVF tarihinde 17'ncisi düzenlenen kupanın final maçında, VakıfBank'ı set vermeden 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2., toplamda ise 3. kez bu organizasyonda adını zirveye yazdırdı.

Fenerbahçe, geçen yıl ara verilen kupada 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

VakıfBank ise 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında olmak üzere 5 kez kazandığı kupayı, 6. kez müzesine götürmeyi başaramadı.