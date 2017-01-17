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Bolu merkezli FETÖ operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 21:24

BOLU (AA) - Bolu merkezli, Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında emniyet müdürleri, rütbeli polisler, polisler, akademisyenler ve FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen şirket yöneticilerinin bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Ele geçirilen belge ve dokümanlara el konuldu.

Operasyon kapsamında 5 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, bunların arasında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullananların da bulunduğu belirtildi.

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