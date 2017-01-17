"Önceliğimiz yerli bir teknik direktör"

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Listemizde 3-4 hoca var. Netleşince hemen sizlerle paylaşacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile dostane bir şekilde ayrıldıklarını söyledi.

Kalpar'ın istifasıyla ilgili bazılarının (taraftar gruplarının) kendine pay çıkarmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, başkalarının yönlendirmesiyle teknik direktör ve futbolcu transferi yapmadık. Tabii ki taraftarlarımızın önerilerini dikkate alırız ancak yönetimin yaptığı işler konusunda kimse kendisinde saygısızlık yapma hakkını aramasın. Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiğinin hala farkında olmayanlar var. Bazen 'Süper Lig, Alanya'ya fazla mı' diye düşünüyorum." diye konuştu.

Alanyaspor'un zor günlerinde ortada olmayanların şimdi konuştuğunu dile getiren Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kimse tribünlerden benim yönetim kurulu üyeme laf söyleyemez. Birileri, 'Kravatlılar gider, atkılılar kalır' diyor. Kusura bakmasınlar ama bu yönetim istediği sürece burada kalır. O 'atkılıyız' diyenler stada giremez. Biz orada oluruz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse kendine pay çıkarmasın. Biz bugünlere dik duruşumuzla geldik. Her kesimden destek alarak geldik. Bize güvenen insanları bugüne kadar mahcup etmedik. Biz yönetim olarak her zaman haddimizi bildik. Beni arayan herkes en doğru cevabı alır. Mahcup olacağınız haberleri lütfen yazmayın."

Menajerleri eleştiren Çavuşoğlu, "Bu işi yapacaksanız aranan adam olun. Kulüpler sizi arasın. Siz aramayın. Ali Cansun diye biri çıkmış onu, bunu, haberi olmayan birilerini, araya koyarak 'o gelsin', 'bu gelsin', diyor. Bunun gibi birkaç kişi daha var. Ortalıkta 'menajeriz' diye dolaşıyorlar. Bırakın bu işleri. Herkesin yaptığı işi düzgün yapması lazım. Onun bunun selamıyla kimse bize gelmesin. Bu işi hakkıyla yapan menajerler var. Onlara saygımız sonsuz." ifadelerini kullandı.

Kalpar'ın yerine teknik direktör arayışında olduklarını da belirten Çavuşoğlu, "Listemizde 3-4 hoca var. Görüşmelerden sonra, netleşince hemen sizlerle paylaşacağız. Yurt dışından da talepler var ancak önceliğimiz yerli bir teknik direktör. Stoper konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. 2'si kesin 3 transfer daha yapabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.