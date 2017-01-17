Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkez, Çarşamba ve Terme ilçeleri ile Ankara, Kayseri, İstanbul ve Kırklareli'de belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden S.B, M.B, A.K, C.P, Ö.E, F.E, G.G, İ.B, İ.K, G.K, E.A, M.M. ve S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.E, İ.K. ve İ.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, "himmet" adı altında örgüte maddi destekte bulunduğu, toplantı ve gezilere katıldıkları, örgüte üye oldukları iddia edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Aynı operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

