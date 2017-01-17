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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası

17 Ocak 2017 Salı, 22:06
Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası

ERZURUM (AA) - Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Organizasyon, Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 kulüpten 50 sporcunun katılımıyla alp disiplini ve biatlonda gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda dereceye girerek, milli takıma seçilen sporcular, 27 Mart -1 Nisan tarihlerinde Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden özel sporcuların buraya gelip yarıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız güzel havada, güzel bir yarış geçirdiler ve hepsi birbirinden güzel gösteriler yaptı. İnşallah bu sporcularımızı da yakında Avrupa ve dünya şampiyonasında göreceğiz." diye konuştu.

Yarışlar sonucunda dereceye girenler sporcular şunlar:

Alp Disiplini Büyük Bayanlar:

1- H. Nur Benlioğlu

2- Fatma Nur Eren


Alp Disiplini Büyük Erkekler:

1- Ferhat Arat

2- Emir Hasan Yaşar

3- B.Hüsnü Dalga


Alp Disiplini Büyük Erkekler: (Down sendrom)

1- Ömer Faruk Çınar


Alp Disiplini Genç Bayanlar:

1- Gizem Ertürk


Alp Disiplini Genç Erkekler:

1- Erkan Herzam

2- Emircan Tuna

3- Hasan Yıldırım


Alp Disiplini Genç Erkekler: (Down sendrom)

1- Umut Kaygusuz


Alp Disiplini Çocuk:

1- Barzan Ertap

2- Mert Balcı

3- Yaşar Eser


Alp Disiplini Çocuk: (Down sendrom)

1- Barış Cangay


Kayaklı Koşu Büyük Bayanlar:

1- Elif Çalışkan

2- Neslihan Baş


Kayaklı Koşu Büyük Erkekler:

1- Tacdin Ören

2- Erkan Gezgin


Kayaklı Koşu Çocuk:

1- Batuhan Öz


Alp Disiplini Büyük Bayanlar Slalom:

1- Tuğba Çelik


Alp Disiplini Genç Bayanlar Slalom:

1- A. Kader Yavuz


Alp Disiplini Büyük Erkekler Büyük Slalom:

1- Murat Duran

2- Mehmet Yıldırım

3 - Okan Erkuş


Alp Disiplini Genç Erkekler Büyük Slalom:

1- Nusret Toptaş


Alp Disiplini Çocuk Büyük Slalom:

1. A. Zeynep Bingül


Alp Disiplini Çocuk Büyük Slalom:

1- M. Murat Bingül

2- Yağız Şener


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