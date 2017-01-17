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Maçın ardından

17 Ocak 2017 Salı, 22:24


BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında Akhisar Belediyespor'a evinde 4-1 kaybeden Bursaspor'un antrenörü Fuat Buruk, sergiledikleri futbolun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, karşılaşmada yeni transferlere ve ligde fazla süre alamayan oyunculara şans verdiklerini kaydederek, "Rakibimiz bizden iyiydi ve sahadan 4-1 galip ayrıldılar. Galip gelmek istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık." dedi.

Fuat Buruk, yeni transferler ve sakatlıktan kurtulan oyuncuların takıma katılımıyla daha iyi olacaklarını vurgulayarak, "Biz hala ligin 5'incisiyiz ve yapılacak takviyelerle ligi daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- Akhisar Belediyespor cephesi


Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Bursaspor gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenmenin öz güvenlerini arttırdığını söyledi.

İki takım açısından da kritik önem taşıyan bir maç oynadıklarını aktaran Kafkas, "Diğer maçın sonucuna göre gruptan lider çıkma ihtimalimiz var. Bu maçta az süre alan oyuncularıma şans verdim. Onlara çok güveniyordum. Kazandığımız için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

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