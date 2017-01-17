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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

17 Ocak 2017 Salı, 22:39

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçücek Caddesi'nde Hıdır Karaman idaresindeki 34 ZD 6002 plakalı minibüs, Hastane Mahallesi mevkisinde Osman Öztürk'ün (57) kullandığı 54 KD 784 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Öztürk ile her iki araçtaki Dilek Kılıç (20), Nur Sevim Şeker (21), Gökhan Y. (17), Sibel Yıldız (26), Ahmet Öztürk (25), Mücahit (18) ve Nurcan Kara (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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