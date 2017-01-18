Muğla’da sağanak etkili oluyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Menteşe ilçesinde özellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde sabah başlayıp gece saatlerine kadar süren sağanak su baskınlarına yol açtı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve MUSKİ ekipleri kepçe ve vidanjörlerle Kötekli Mahallesi'nde apartman dairelerinin bahçesinde ve bodrum katlarında biriken suları tahliye etti. Sokak ve caddelerde biriken su nedeniyle araçlar hareket etmekte zorlandı.

Karabağlar Yaylası'na giden Sanayi Sitesi yolundaki su birikintisi araçların seyretmesini zorlaştırdı.

Ekipler bahçelerde biriken çekilmesi için dere kenarlarının önünü kepçe yardımıyla açtı. Bazı apartmanların giriş kapılarının önünün de su girmemesi için kum çuvalları ile kapatıldığı gözlendi.

-Üniversite öğrencilerinin evini su bastı

Kötekli Mahallesi’nde bir apartmanın bodrum katında ağabeyi ile kalan üniversite öğrencisi Bahadır Uzun, okul çıkışı eve gelerek dinlenmek için uyuduğunu söyledi.

Uyandığında evin içine su bastığını belirten Uzun, “Kapıyı açtıktan sonra apartmanın kazan dairesinde biriken sular da evin içine girdi. Muğla’da altyapı sorunu var. Bodrum katlarda oturanların genel sorunu yağmur yağdığında bu şekilde. Şu anda evin içinde kullanabileceğimiz eşyamız kalmadı. Kanepeler, yataklar hepsi zarar gördü. Birkaç gün başımızın çaresini bakarız ama sonrası için ne yapacağız bilmiyorum.” dedi.