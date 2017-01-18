Genç modacıların tasarımları "karnavalda" yarışacak

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ADANA (AA) - Adana'da 3-9 Nisan'da düzenlenecek 5. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında yapılacak "Kostüm Tasarım Yarışması"na başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı kapsamında düzenlenecek "Kostüm Tasarım Yarışması"na katılmak isteyenlerin 9 Şubat'a kadar başvurularını yapabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziyapaşa Bulvarı Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Naci Sezgek, "fütüristik" temalı yarışmanın genç modacılara parlak bir kariyer fırsatı sunduğunu belirtti.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilerin karnavalın internet sitesinden paylaşıldığını aktaran Sezgek, 10 bin lira para ödüllü yarışmanın, Paris'te moda fuarı gezisi, İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim imkanı sunduğundan genç modacılar için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Sezgek, karnaval ruhunu yansıtan, turuncu, yeşil, sarı ve beyaz tonlarda hazırlanan kostüm tasarımlarıyla dereceye giren ve finale kalanların 7 Nisan'da düzenlenecek gala gecesindeki defileyle tanıtılacağını bildirdi.

Sezgek, genç ve yetenekli tasarımcıların kendilerini gösterecekleri profesyonel bir platform oluşturan yarışmanın, karnavalı daha üst düzeylere taşıyarak, Adana'nın uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.