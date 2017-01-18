BBDSO'dan nefesli çalgılar konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), sezonun tek "Nefesli Çalgılar Orkestrası" konseriyle yarın sanatseverlerle buluşacak.

BBDSO'dan alınan bilgiye göre, konser trompet virtüözü Erden Bilgen'in yönetiminde gerçekleştirilecek. Konserde, tarih boyu Türk beylik ve imparatorluklarının kurulmasına, korunmasına ve yaşatılmasına esin ve güç kaynağı olmuş, bakır üflemeli ve vurmalı çalgılar yer alacak, Türk ve dünya müzik tarihinde iz bırakmış eserler sunulacak.

Kevser hanımdan Mozart'a, John Williams'dan Astor Piazzola'ya, Latin ve caz müziğinden Osmanlı müziğine kadar çok renkli bir programın hazırlandığı konserde, solist olarak Bilkent Üniversitesi öğretim üyeleri, trombon sanatçısı Cem Güngör ve tuba sanatçısı Noriyoshi Murakami yer alacak.

Sezonun tek "Nefesli Çalgılar Orkestrası" konseri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak.