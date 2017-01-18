ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

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HOUSTON (AA) - ABD'nin eski Başkanı George H.W. Bush, Houston'da hastaneye kaldırıldı.

Bush'un Özel Kalemi Jean Becker, ABD'nin 41. Başkanı 92 yaşındaki Bush'un rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Becker, Bush'un durumunun iyi olduğunu ve birkaç günde taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush, 1989-1993 yılları arasında görev yapmıştı.



Bush, hayattaki en yaşlı eski başkan olarak biliniyor.



George H. W. Bush, aynı zamanda ABD’nin 43. Başkanı George W. Bush’un babası.

George H.W. Bush, 2015 yılında, Maine'deki yazlık evinde düşmüş, Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, kaza sonucu boyun kemiklerinden biri kırılan 91 yaşındaki Bush'un Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Parkinson hastalığının bir türünden tedavi gören Bush, Aralık 2014'te da solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.



