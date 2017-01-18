18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:11

HOUSTON (AA) - ABD'nin eski Başkanı George H.W. Bush, Houston'da hastaneye kaldırıldı.

Bush'un Özel Kalemi Jean Becker, ABD'nin 41. Başkanı 92 yaşındaki Bush'un rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Becker, Bush'un durumunun iyi olduğunu ve birkaç günde taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush, 1989-1993 yılları arasında görev yapmıştı.

Bush, hayattaki en yaşlı eski başkan olarak biliniyor.

George H. W. Bush, aynı zamanda ABD’nin 43. Başkanı George W. Bush’un babası.

George H.W. Bush, 2015 yılında, Maine'deki yazlık evinde düşmüş, Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, kaza sonucu boyun kemiklerinden biri kırılan 91 yaşındaki Bush'un Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Parkinson hastalığının bir türünden tedavi gören Bush, Aralık 2014'te da solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.


İLGİLİ HABERLER

Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Venezuela'da kanser ilacı krizi
YEREL

VENEZUELA'DA KANSER İLACI KRİZİ
Kış Gençlik Kampları başlıyor
YEREL

KIŞ GENÇLİK KAMPLARI BAŞLIYOR
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a gitti
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, DAVOS'A GİTTİ
Bozdağ, AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ, AA EDİTÖR MASASI'NDA

Türkiye, Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda
YEREL

TÜRKİYE, DÜNYA TAKIMLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NDA

Bozdağ, AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ, AA EDİTÖR MASASI'NDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN:
'Gündem Yenimahalle'de spor ve sağlık konuşuldu
YEREL

'GÜNDEM YENİMAHALLE'DE SPOR VE SAĞLIK KONUŞULDU
Bozdağ AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ AA EDİTÖR MASASI'NDA
&quot;KEİ 2. Tarım Bakanları Toplantısı&quot; tanıtımı
YEREL

"KEİ 2. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI" TANITIMI
16. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi
YEREL

16. ULUSAL TARIM VE GIDA KONGRESİ
Nadasa bırakılan alanlarda baklagil üretilsin önerisi
YEREL

NADASA BIRAKILAN ALANLARDA BAKLAGİL ÜRETİLSİN ÖNERİSİ
Zabıtadan 1 yılda 231 bin denetim
YEREL

ZABITADAN 1 YILDA 231 BİN DENETİM
350. Ar-Ge Merkezi Belge Töreni
YEREL

350. AR-GE MERKEZİ BELGE TÖRENİ
Yenimahalle'de kadınlara özel seminer
YEREL

YENİMAHALLE'DE KADINLARA ÖZEL SEMİNER
FETÖ'nün &quot;emniyet imamları&quot;na yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN "EMNİYET İMAMLARI"NA YÖNELİK OPERASYON
&quot;Torba yasa&quot; ile 79 milyona müjde
YEREL

"TORBA YASA" İLE 79 MİLYONA MÜJDE
Hintlerin &quot;Jallikattu&quot; yasağı protestoları
YEREL

HİNTLERİN "JALLİKATTU" YASAĞI PROTESTOLARI

1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı
YEREL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 24 FİRMA ŞARTNAME ALDI
Yaya Toure'den Çin'e ret
YEREL

YAYA TOURE'DEN ÇİN'E RET
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün &quot;Emniyet imamları&quot;nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.
YEREL

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE (FETÖ) YÖNELİK ANKARA MERKEZLİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA, HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN, ARALARINDA ÖRGÜTÜN "EMNİYET İMAMLARI"NIN DA BULUNDUĞU 32 KİŞİDEN 27'Sİ GÖZALTINA ALINDI.
Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya'da yapılacak
YEREL

TÜRKİYE WUSHU ŞAMPİYONASI ANTALYA'DA YAPILACAK
Ilısu ile ülke ekonomisine yılda 1,3 milyar lira katkı
YEREL

ILISU İLE ÜLKE EKONOMİSİNE YILDA 1,3 MİLYAR LİRA KATKI