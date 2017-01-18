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ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletlerle (BM) ilgili meselelerin ele alındığı Pakistan-Türkiye BM İstişareleri Toplantısı'nın ikincisi İslamabad'da düzenlendi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta düzenlenen istişare toplantısında Türk heyetinin başkanlığını Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hasan Ulusoy, Pakistan heyetinin başkanlığını da Pakistan Dışişleri Bakanlığının BM'den Sorumlu Genel Müdürü Asım İftihar Ahmed yaptı.

Toplantıda taraflar, BM Güvenlik Konseyi reformları, insan hakları, mülteciler, terörle mücadele, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, barış ve güvenlik meseleleri, İslamofobi ve dini ayrımcılıkla mücadele ile uluslararası kuruluşlarda adaylıklar gibi konuları ele aldı.

Her iki taraf da Pakistan-Türkiye arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekerek birçok konuda benzer görüşleri paylaştıklarını dile getirdi. İki ülke arasındaki iş birliğini gelecek yıllarda daha da güçlendirmeye yönelik iradelerini ifade eden taraflar, uluslararası toplumun karşılaştığı zorlukların ele alınmasında BM'nin ve çok yönlü mekanizmaların önemine işaret etti.

Türk heyeti ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aizaz Ahmed Çaduri'yi ziyaret etti. Çaduri, istişare toplantılarının iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştireceğinin ve yeni iş birliği yolları belirlenmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

BM'ye ilişkin meselelerin ele alındığı Pakistan-Türkiye BM İstişareleri Toplantısı'nın ilki Eylül 2015'te Ankara'da yapılmıştı.



