Sömestirde öğrenciler robot tasarlayacak

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ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Teknokent ve PlayLab Türkiye iş birliği ile çocukların sömestirde hem keyifli vakit geçireceği hem de kodlama, mobil uygulama ve 3D tasarım ile robot tasarım öğrenebileceği "Kids Camp" düzenlenecek.

Yarıyıl tatilinde, 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde çocuklar, 5 günlük teknoloji kampıyla hem yeni bilgiler öğrenecek hem de arkadaşlarıyla oyun oynayarak zamanlarını verimli değerlendirecek.

Program kapsamında öğrenciler, kodlama, mobil uygulama ve 3D tasarım eğitimleri alarak kendi robotlarını tasarlayacak.

Onar kişilik gruplar halinde eğitim alacak çocuklar, bu eğitimde kodlamanın mantığını öğrenecek. Öğrenciler, basit online 3D tasarımlar yapılabilecek uygulamaların aktarılacağı eğitim programında, 3D modellemeler de yapıp yazıcıdan baskı alabilecek.

- Geleceğin girişimcileri yetişecek

PlayLab Türkiye'nin hazırladığı özel eğitim programı ile çocuklar, girişimci olmaya ve teknolojiyi kullanarak üretmeye teşvik edilecek.

Kids Camp'ta öğrenciler, icatlarını bilişim teknolojilerini kullanarak hayata geçirmeyi ve çok sevdikleri teknolojileri günlük hayatlarında faydalı bir şekilde kullanmayı öğrenecek.

Programa 9-12 ve 13-16 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Başvurular, 27 Ocak'a kadar "playlab-tr.com" web sitesinden yapılabilecek.