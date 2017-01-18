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Anayasa Mahkemesinden yarım asırlık davalara tazminat

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:57

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, açtıkları kadastro tespit davaları 32, 42 hatta 56 yıldır süren başvurucuların, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar vererek, başvuruculara çeşitli miktarlarda tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesine, makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuruda bulunanlarla ilgili kararlar, Mahkemenin internet sitesinde yayınlandı.

Babaları aleyhine 29 Haziran 1961'de açtıkları kadastro tespitine itiraz davası halen devam eden iki kardeşin bireysel başvurusundan ihlal kararı çıktı.

Anayasa Mahkemesi, 1961'de açılan ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra halen yerel mahkeme aşamasında devam eden dava nedeniyle başvurucuların makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, "Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararlar dikkate alındığında somut olayda yaklaşık 56 yıllık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varmak gerekir." denildi. İki başvurucuya ayrı ayrı 2 bin 100 lira manevi tazminat ödenmesine de hükmedildi.

- 42 yıllık yargılamaya da tazminat

Anayasa Mahkemesine bir başka bireysel başvuru ise 1975 yılında açılan davayla ilgili yapıldı. Derik'te 1975'te açtığı kadastro tespit davası halen yerel mahkeme aşamasında devam eden bir başka kişinin yaptığı bireysel başvuruda da ihlal kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi, 42 yıldır süren dava nedeniyle başvurucunun makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya 22 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

- 32 yıllık davada 3 bin 750 lira tazminat

Babalarının 20 Kasım 1985'te açtığı kadastro tespitine ilişkin açtığı dava halen devam eden üç kişi, makul sürede yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, benzer başvurularda verdiği kararları dikkate alındığında somut olayda yaklaşık 32 yıllık yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varmak gerektiği belirtildi. Başvuruculara 3 bin 750'şer lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

- 11 yıl 7 aylık davada ihlal

Mardin Kızıltepe'de kamulaştırmasız el atma nedeniyle açtığı dava 11 yıl 7 aydır süren bir kişinin, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvurunun da kararı açıklandı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 11 yıl 7 aydır devam eden yargılamanın süresinin makul olmadığı sonucuna varmak gerektiğine hükmederek, başvurucunun makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, başvurucuyu 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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