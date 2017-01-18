Kastamonu'da Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları düzenlenecek

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KASTAMONU (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Küre'de 21 Ocak'ta Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, kentteki bir kafede düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Ilgaz Kayak Merkezi'nde "Kızaklar kayıyor Ilgaz izliyor" sloganıyla düzenlenen yarışların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışlara 6 ilden 66 sporcunun katıldığını bildiren Genç, "Ata sporumuzu yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha önce Küre ve Ağlı'da yapılan bu sporu çok sayıda ile yaymayı başardık. Bugün 8 ilde bu spor yapılıyor. Daha da yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Bursa, Kahramanmaraş ve Sarıkamış'ta da etkinlik yapacaklarını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"600 yıllık hızlı kızak yarışlarını yaşatmaya, nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz. Bu sporla ilgilenen herkes bizim sporcumuz oluyor, onların da bu dalda ilerlemesi için çalışmalara devam edeceğiz. 21 Ocak Cumartesi günü de Küre'de '600 yıllık geleneksel kızaklar kayıyor Küreliler İzliyor' sloganıyla kızak yarışları düzenleyeceğiz."

Genç, yarışların federasyon tarafından 2017 programına alındığı, programların farklı illerde devam edeceğini ifade etti.

Kastamonu Atlı Spor Kulübünün kızaktan sorumlu asbaşkanı Bünyamin Berberoğlu da yarışlarının Küre'nin Belören köyünde yapılacağını belirterek, "Yarışlara Kastamonu, Bursa, Erzurum, Ankara, Kütahya, Kars ve Erzincan'dan 70 sporcu katılacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Küre'nin ilk geleneksel kızak yarışları düzenlenmiş olacak. Yarışlarda ayrıca katılımcıların eğlenceli vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı da kızak yarışları için hazırlıklarını tamamladıklarını, renkli geçecek etkinliğe herkesin katılmasını arzuladıklarını söyledi.













