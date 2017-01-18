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GÜMÜŞHANE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tarık Daşgün, gruptan çıkma yolunda şanslarının bordo-mavili takıma oranla yüzde 90 fazla olduğunu söyledi.

Daşgün, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 2 aylık dönemde saha zemininde en az buz olan karşılaşmayı oynadıklarını belirtti.

Bu zeminin her takım için dezavantaj olduğunu ifade eden Daşgün, "Bunu avantaja çevirmek zorundayız. Oyuncularım bu sahada oynamaya motive olmuş durumda. Karşımızda dört büyüklerden biri, Süper Lig takımı var. Bu zeminde, bu sahada gösterdikleri mücadele ve yüreklilikten dolayı oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Grupta 8 puana yükseldiklerini, Trabzonspor'un da 6 puanının bulunduğunu dile getiren Daşgün, "Bu şartlara göre son maçta bize beraberlik yetiyor. Futbol bu, her şey olabilir. Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u yener, Allah korusun biz Kızılcabölükspor'a kaybedersek, o zaman onların da şansı oluyor. Trabzonspor'a göre yüzde 90 şansımız fazla, bize beraberlik de yetiyor. Bir avantaj yakaladık, inşallah bir sıkıntı olmaz, bu gruptan çıkarız." ifadelerini kullandı.

Daşgün, sezon başında Gümüşhanespor'u TFF1. Lig'e çıkarmak için görev aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kupaya maç maç bakıyoruz, buralara kadar geldik. Ben kupadan çok fazla bir şey beklemiyorum. Bu maçı oynarken hafta sonundaki müsabakayı düşünüyordum. Lig içindeki en önemli maçlardan birini oynayacağız. Bu maçta rotasyonla oynadım ama bizde kim oynarsa oynasın, yüreğiyle, takım ruhuyla, birliktelikle mücadele ediyor. İnşallah bu birliktelik sezon sonuna kadar devam eder ve olması gereken yere Gümüşhanespor'u taşırız. Kupa ayrı bir hikayedir, sonuçları bizi çok da etkilemez."





- Yanal: "Sıkıntıların farkındayız"





Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise grupta daha önce Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor maçlarında puan kaybı yaşadıklarını dile getirerek, "Bu sezon Trabzonspor için işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında. Bir soğuk, bir sıcak... Bu seneki ritim bu." diye konuştu.

Yanal, bir takımı kurmak ve bir yerlere getirmek için yoğun çaba harcandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerekiyor. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Takım olma ve takımı bir araya getirmek için harcanan zaman diliminde bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor ama bu bizi enerjimizden, yapacaklarımızdan alıkoymamalı, koymayacak zaten. Takım içinde oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Trabzonspor'un gruptan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerine de Yanal, "Bana göre Trabzonspor'un kurmak istediği takım için oluşturacağı enerjiye, desteğe ihtiyaç var. Eksiklikler çok fazlasıyla ortaya çıktığı anda bunun üzerine gitmek, mücadele etmek gerekiyor. Tabii ki tur şansı matematiksel olduktan sonra vardır. Sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.