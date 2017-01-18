İnfaz koruma memurlarının yargılandığı FETÖ davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 9 ceza infaz koruma memuru, hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Gerçekçioğlu, Muhsin Temizyürek, Muhteşem Süleyman Kıratlı ve Samet Tunçkaya ile tutuksuz yargılanan Fazilet Bilici, Haydar Akoğul, Sadık Kurkaya, Sinan Dağ ve Yunus Emre Temizyürek ile avukatları katıldı.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, kimlik tespitinin ardından savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Gerçekçioğlu, savunmasında, FETÖ'yle hiçbir bağlantısının bulunmadığını, dershanelerine gitmediğini, gazete ve dergilerine abone olmadığını, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Muhsin Temizyürek ise ByLock kullandığını, Bank Asya'dan ev kredisi çektiğini anlatarak, Fetullah Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu, dini istismar edip, insanları kandırdığını belirtti ve tahliye edilmesini istedi.



Sanık Muhteşem Süleyman Kıratlı da ByLock'u dua öğrenmek için kullandığını ve FETÖ'yle hiçbir bağlantısı olmadığı iddiasıyla tahliyesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan Fazilet Bilici de üniversite sınavlarına hazırlandığı dönemde FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini, üniversiteyi kazandığında da 4 yıl örgüte bağlı evlerinde kaldığını ancak memuriyeti kazandıktan sonra bağlantısını kopardığını ifade ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık ayrıca, haftada 2 gün olan adli kontrolünün bir güne indirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Muhteşem Süleyman Kıratlı'nın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılananların haftada 2 gün olan adli kontrollerinin bir güne indirilmesine, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.