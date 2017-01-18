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Kilis'te hayvan hırsızlığı iddiası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:26
Kilis'te hayvan hırsızlığı iddiası

KİLİS (AA) - Kilis'te 12 küçükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde ağılında beslediği 12 küçükbaş hayvanının yerinde olmadığını fark eden H.G, durumu jandarmaya bildirdi.

Elbeyli Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı aramalarda hayvanların Gaziantep'te hayvancılık yapan bir vatandaşa satıldığını tespit etti.

Hayvanların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla Gaziantep ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla Suriye uyruklu bir kişi ile 3 Türk vatandaşı gözaltına alındı, hayvanların taşındığı kamyonet bulundu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kilis Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan Suriyeli uyruklu kişi tutuklandı.

Türk vatandaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından 12 küçükbaş hayvan H.G'ye teslim edildi.

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