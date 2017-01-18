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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:05

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, Patnos ilçesinde O.T.E. ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T.E. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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