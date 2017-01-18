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TBMM Genel Kurulundaki kavga

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:28

ANKARA (AA) - Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şahin'in avukatları Hüseyin Aydın ve Muammer Cemaloğlu tarafından başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, 12 Ocak'ta, Anayasa değişikliği hakkında kanun teklifi görüşülürken Gazi Meclis'e hiç yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığı, bu sırada CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin'e saldırdığı, menfur saldırı sonucu Şahin'in yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Şüphelinin bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunun unsurlarını ihtiva ettiği vurgulanan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin müştekiye yönelik gerçekleştirdiği fiilin, görüntülerde de açıkça anlaşıldığı üzere, kasten gerçekleştirildiği izaha gerek olmayacak şekilde ortadadır. Meclis'te çıkan arbede esnasında ne müşteki ne de müvekkilim arbedenin içinde değiller. Dikkatler arbedenin çıktığı tarafa yöneldiği sırada şüpheli bu durumdan faydalanarak kendisine uzak mesafede bulunan müştekiye sinsice yaklaşmış, müştekinin yüzüne yumruk atmış ve kaçmıştır.

Olay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonunda gerçekleşti. Gerek müvekkilim gerekse şüpheli kamu görevi icra ediyor. TCK'nın 86/3. maddesinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle suçun işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması gerektiği ifade ediliyor. Şüpheli, müvekkilimin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bu görevin icrasına engel olmak için şikayete konu, haince saldırıyı gerçekleştirdi. Bu nedenle söz konusu hüküm, şüphelinin eylemine uygun düşüyor."

Fatih Şahin'in hastaneden aldığı raporun da eklendiği dilekçede, müştekinin burun kemiğinde kırık tespit edildiği, bu nedenle TCK'nın 87/3. maddesi gereği şüpheliye verilecek cezanın artırılması gerektiği belirtildi.

Genel Kuruldaki bu olay sonrasında farklı düşünceden birçok kişi saldırıya karşı tavır almışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir grup partilinin şüpheliyi evinde ziyaret edip destek verdiği, zanlının da seçim bölgesinde, olaya ilişkin görüntülere rağmen "Nefsi müdafaada bulundum." diyerek manipülasyon ve tahriklerini sürdürdüğü ifade edilen dilekçede, şüphelinin bu sözleri nedeniyle TCK'nın 215. maddesi gereği suçu övme suçundan da yargılanması istenildi.

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