Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, asayiş şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda Orhanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı belirlendi.

Ereğli Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından ekipler, seri numaraları alınmış paralarla söz konusu eve araç ile müşteri taşıdığı tespit edilen H.D. ile iletişime geçti.

Fuhuş amaçlı yer temin ettiği öne sürülen H.D. ve D.K ile para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu S.A. ve M.B ile müşteri olarak evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.