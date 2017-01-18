ANKARA (AA) - Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda 2. tur maçları sona erdi. Grupta Samsun Gençlik ve Ardeşen Gençlik, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
Kupada bugün oynanan maçların ardından 4 çeyrek finalist daha belli oldu.
B Grubu'nda Zağnosspor, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale adını yazdırdı.
Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu (Samsun)
Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik: 36-33
Osmangazi Belediyespor-Sivas Belediyespor: 37-32
- B Grubu (Adana)
Üsküdar Belediyespor-Artsam Koleji: 30-38
Adana Şakirpaşa-Zağnosspor: 20-24
- C Grubu (Ankara)
Genç Uşakspor-Aksaray Belediyesi Gençlik: 21-23
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 25-33
- D Grubu (Muğla)
Muğla Yalıkavak Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 19-43
Eskişehir Hentbol-Muratpaşa Belediyespor: 32-39