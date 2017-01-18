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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:01

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Suşehri ilçesinden Sivas'a giden Ali Ersoy yönetimindeki 58 AG 701 plakalı yolcu minibüsü, Zara ilçesine 8 kilometre mesafedeki Asımbey Çiftliği yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte yolculardan Celal Özkan, Ahmet Özer, Serhat Yılmaz ve Sibel Çavuş yaralandı.

Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Minibüste bulunan 10 yolcunun ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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