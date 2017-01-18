Kilis Musiki Cemiyeti'nin konseri

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KİLİS (AA) - Kilis Musiki Cemiyeti tarafından kentte konser düzenlendi.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleşen konserin şefliğini Ökkeş Özköseler yaptı.

Kilis Barosu sponsorluğunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, kültürel etkinlikler kapsamında organize edilen konsere yoğun ilgi gösterildi.

Kilis Musiki Derneği Başkanı Uğur Elhan, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Kilis'te sosyal ve kültürel etkinliklerinin yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kentte çeşitli sıkıntılar yaşamasında dolayı kültürel anlamda etkinlik yapılamadığını ifade eden Elhan, şehirde oluşan huzur ortamıyla birlikte bu tür etkinliklerinde artacağını vurguladı.

Konserde, Hicaz ve Nihavent makamlarından "Safalar Getirdiniz Safa Geldiniz Dostlar", "Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var inan", "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla" gibi Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.

Konsere Kilis Baro Başkanı Muammer Fazlıağaoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir ve çok sayıda davetli katıldı.





