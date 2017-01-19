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YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Yozgat’ta düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Büyük Sinema Salonu'nda sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasından sonra, kumdan resim sanatçısı Veysel Çelikdemir'in sunduğu "15 Temmuz" temalı gösteri, büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ın nüfus oranına göre en çok şehit veren il olduğunu söyledi.

15 Temmuz’da halkın sessiz kalmadığını, demokrasiye, seçilmiş yönetime ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını belirten Yurtnaç, "Şehit yakınlarının her zaman yanında olacağız. Onların emrinde olacağız, şehit ve gazilerimiz bizim için önemli insanlardır." dedi.

Daha sonra eşi Ahmet Yasin Kasarcı ile İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde direniş gösteren Ayla Kasarcı, şehit yakınlarının acısını paylaştığını belirtti.

15 Temmuz gecesi, köprüye giderken ölmekten korkmadığını ifade eden Kasarcı, "Benim çocuklarım annesiz büyürdü ama vatansız büyüyemezdi. Kimin elinde olacaklardı bilemezdim. O yüzden hiç tereddüt etmeden eşimle birlikte Boğaz Köprüsü'ne doğru yürümeye başladık.” dedi.

Köprüde ilerlerken, asker kılığına girmiş teröristlerin üzerlerine ateş açtığını ve eşi ile yaralandığını anlatan Kasarcı, şunları kaydetti:

"Onlar bize ateş açmadılar, onlar bizim dilimizdeki tekbire, sırtımızdaki bayrağa ateş açtılar. Bu hainler Türk Silahlı Kuvvetlerine olan inancımızı da zedelemek istediler. Ben ifadem de de şikayetçi olurken Türk Silahlı Kuvvetlerinden şikayetçi olmadım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin için sızan FETÖ terör örgütünden şikayetçi oldum. Kolumdaki yaram iyileşti, kanser tedavim halen devam ediyor o da iyileşecek, yüreğimdeki yara iyileşmedi. Allah’ın izni ile inşallah yüreğimdeki yara da iyileşecek.”

Gençlere seslenen Kasarcı, "Okuyup çok büyük yerlere gelebilirsiniz, kanun adamı da olabilirsiniz, kanunsuz bir hayat da sürebilirsiniz, ne olursanız olun vatan haini olmayın, vatanı satmayın." ifadesini kullandı.

Ahmet Yasin Kasarcı da 15 Temmuz gecesi maçta olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıyla sokağa çıkıp "Boğaziçi Köprüsü"ne doğru ilerlediklerini ve orada yaşadıklarını anlattı.

Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlere engel olmaya çalışan Abdullah İrgin ise kendisinin Muşlu olduğunu Edirne’de yaşadığını, 15 Temmuz gecesi tesadüfen Ankara’da bulunduğunu söyledi.

O gece uçakların alçak uçuş yaptığını ve Genelkurmay Başkanlığına saldırı olduğu bilgisini aldıktan sonra o yöne doğru gittiklerini aktaran İrgin, şöyle devam etti:

"Giderken yanıma bir genç yaklaştı 'Abi nereye gidiyoruz' dedi ben de Genelkurmay Başkanlığına dedim. 'Orada ne olacak' dedi ben de en fazla ölürüz dedi. O 'Abi ben çok sarhoşum' dedi. Ben de sen vatan için gidiyorsun Allahu Teala senin şehadetini kabul eder dedim. O da 'eder mi' dedi ben de evet deyince genç koşarak gitti. Yeter ki bize şehadet desinler. Bizler şehadete susamış bir milletiz. Şehadeti duyduğumuz zaman ölümün üzerine korkusuzca gideriz. Tıpkı 15 Temmuz'da gittiğimiz gibi."

Programa, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, şehit yakınları, gaziler, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda şehit yakınlarına Türk bayrağı hediye edildi.



