Doğu Anadolu'da soğuk hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan aralıklı hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan ve Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 4, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da ise 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 47, Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı tedbirli olunması uyarısını yaptı.