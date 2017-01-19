Çalıştıramayınca yol ortasında bırakıp kaçtılar

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobili çalma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

İşçi emeklisi Cemalettin Negüzel (53), Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde otomobilini park ederek evine çıktı.

Evine gelen kişinin, "Arabanız yolun ortasına park edilmiş, çekmeniz gerekiyor." uyarısı üzerine aracı park ettiği yerin 100 metre ilerisinde bulan Negüzel, durumu polise bildirdi.

Negüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 67 TD 186 plakalı otomobilini akşam park ettiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde yol ortasında bulduğunu söyledi.

Olup biteni anlayamadığını belirten Negüzel, "Sabah uyandığımda, iş hanındaki görevli arkadaşımız, evimin ziline basarak aracımızın yolu kapattığını söyledi. Geldim ve baktım ki arabayı oraya bırakmışlar. Çevreyi araştırdım, güvenlik kameralarına baktım. Kamerada, olan biteni gördüm. İki kişilerdi, biri gözcülük yapıyordu. Diğeri de aracı geri geri ilerleterek vurdurup çalıştırmaya uğraşıyordu." dedi.

Bu arada, hırsızlık girişimi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, gece 02.20 sıralarında yaşanan olayda, bir kişinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise yokuş aşağıya hareket ettirdiği araç ile ters yönde ilerlediği, çalıştıramayınca da gözcülük yapan kişi ile olay yerinden ayrıldığı görülüyor.