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FETÖ/PDY davası sanıklarına hapis cezası

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:42

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 2 sanığa yedi yıl altışar ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir Çelik ve Naim Dural ile avukatları katıldı.

Dural, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hiçbir ilgi ve bilgisinin olmadığı FETÖ/PDY'nin alçakça kalkışmasını lanetlediğini söyledi.

18 yıllık memuriyet hayatında hiçbir ceza almadığını dile getiren Dural, "Lise ve üniversiteyi devlet burslarıyla okudum. Vatanıma ve milletime ihanetim söz konusu olamaz. Devletin verdiği resmi unvanlar dışında gayri resmi bir unvanım olmadı. Hakkımdaki iddialar da somut delillerden uzatır. Sosyal medyadaki paylaşımlar bana ait değildir. Bank Asya'daki hesabımı 2002'de açtırdım ama 2013 ve öncesinde hareketlilik gösteren bir hesaptır. Paramı bu bankaların yanı sıra diğer bankalardaki hesaplarımda değerlendirdim. Bylock indirmedim ve kullanmadım. KHK ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğinden istifa ettim." dedi.

Mahkeme başkanı, sanığın "ByLock" kullanılan telefonların tespit edilmesini istemesi üzerine buna ilişkin raporların geldiğini, IMEI numaraları belirlenen 3 farklı telefonda bu programı kullandığının ortaya çıktığını söyledi.

Sanık Bekir Çelik ise FETÖ ve yandaşlarını her vatandaş gibi kendisinin de lanetlediğini kaydetti.

FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan Çelik, şöyle konuştu:

"Devletine ve milletine bağlı biriyim. Darbenin en büyük mağdurlarından biri de benim. İşsiz kaldım, maddi ve manevi zararlara uğradım. Üç ilde öğretmenlik, müdürlük yaptım. Hiçbir disiplin cezası almadım. Aksine kademe ilerlemesi aldım. Bylock kullanmadım. Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğinden İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne geçince ayrıldım, hiçbir etkinliğine katılmadım. KHK ile kapatılan Kılıçaslan Liselerinin 2014'te fotoğrafını paylaştığımı hatırlamıyorum. Cep telefonumu teslim olduğumda polislere ben verdim. Evimde dijital materyal ele geçirildiği yazılmış ama benim evimde dijital materyal bulunmadı."

Mahkeme heyeti, Naim Dural ve Bekir Çelik'e "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yedi yıl altışar ay hapis cezası verdi.

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