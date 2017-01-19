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Adana'da kadının darbedilerek öldürülmesi davası

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:01

ADANA (AA) - Adana’da 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya’yı darbederek öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Bünyamin Fikirdeşici (29) ile maktulün annesi Birgül Uğurçalar, babası Ali Haydar Sarıkaya ve taraf avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu da davaya katılma talebinde bulundu.

Savcı, sanığın eylemini cinsel amaçlı gerçekleştirdiği şüphesi olduğunu aktararak bu hususta Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını yönündeki talebini tekrarladı.

Maktulün ailesinin avukatları da savcının talebine katıldıklarını belirterek "Türkan Sarıkaya öldürülmeden önce cep telefonu sanık tarafından alıkonulmuş. Türkan’ın çantasından çıkan çorabında ise sanığın DNA örneklerine rastlandı. Bu hususun gözetilerek cinsel istismar suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sanığın avukatı ise müvekkilleri ile ölen genç kız arasında duygusal bağın bulunduğunu iddia ederek, ikili arasındaki mesajlaşmaları ve güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya müdahil olma talebini kabul etti, Adana Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nun talebini ise doğrudan suçtan zarar görülmemesi nedeniyle reddetti.

Türkan Sarıkaya ile sanık Fikirdeşici’nin telefon ve hatlarının bilirkişiye gönderilerek mesajlaşmaların dökümünün istenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, savcının sanık hakkında cinsel istismar suçundan suç duyurusunda bulunulması talebini ise kabul etmedi.

Duruşma, 21 Mart’a erteledi.

Mobilya şirketinde yönetici asistanlığı yapan Türkan Sarıkaya, 9 Şubat 2016’da Bünyamin Fikirdeşçi’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki iş yerinde darbedilmiş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede 15 Şubat’ta yaşamını yitirmişti. Sarıkaya’nın otopsi raporunda "künt kafa travması" sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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