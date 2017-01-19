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Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:02

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda incelemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." bilgisi verildi.

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