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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:15

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandığı belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında emekli ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 22 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Malatya, Manisa, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, emekli 3. sınıf emniyet müdürü ve bir emniyet amirinin aralarında yer aldığı 22 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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