Türk Kızılayından eğitime destek

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HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından, Hatay'ın İskenderun ilçesine 3 derslikli anaokulu inşa ettirilecek.

60 öğrenci kapasiteli anaokulunun yapımına ilişkin Hatay Valisi Erdal Ata'nın makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Ata buradaki konuşmasında, Türk Kızılayının kurulduğu günden bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşanan birçok afet ve savaşta insanlığın yardımına koştuğunu söyledi.

Kurumun eğitim konusunda da önemli katkılar sağladığını belirten Ata, eğitim yatırımlarının devamının gelmesini temenni etti. Vali Ata, "İlimizde maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızdan, eğitim yatırımlarına katkıda bulunmalarını beklediğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki aylarda hem ilimizde hem de İstanbul'da bir toplantı yapmayı planlıyoruz. İstanbul'da yaşayan Hataylı iş adamlarımızı bir araya toplayıp kentte ihtiyaç duyulan okulların yapımına katkıda bulunulmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

- Okula Hataylı bir şehidin ismi verilecek

Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay da yer tahsisinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak anaokuluna Hataylı bir şehidin isminin verileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Ata ile Günay, Türk Kızılayı tip projeli 3 derslikli 60 öğrenci kapasiteli anaokulunun protokolünü imzaladı.

Törene, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit ile İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da katıldı.