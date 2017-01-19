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Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde "teknolojik eğitim"

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:56

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Google ile imzaladığı protokol kapsamında pilot okul seçilen Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde, eğitimde "internet teknolojisi" kullanımına başlanacak.

MEB ile geçen yıl imzalanan protokol çerçevesinde, Google Türkiye'nin eğitimden sorumlu heyeti, Chromebook bilgisayarlarını test etmek, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunmak amacıyla Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eyyüp Tanyıldız ve Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammed Fatih Zengin, Google Türkiye Eğitim Sorumlusu Ali Ertem, Eğitim Çözüm Mimarı Joel Solomons ve beraberindekilere okulu gezdirerek bilgilendirdi.

Tanyıldız, "Yürüteceğimiz pilot çalışmayla internet teknolojisinin eğitimde nasıl kullanılacağını, öğretmen ve öğrencilerin buna nasıl tepki vereceğini anlayacağız." diye konuştu.

Eyyüp Tanyıldız, 10 Şubat'ta Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinden bir grup öğretmen ve öğrenciye firmanın vereceği eğitimle süreci takip edeceklerini ve teknolojinin eğitimdeki çıktılarını yakından izleme şansı bulacaklarını kaydetti.

- Klavyesi Türkçeleştirdi

Ertem ise Google Chromebook'un ABD'de tasarlanmış yeni bir bilgisayar olduğunu, popüler hale geldiğini ve ABD'de pazar payının yüzde 52'ye çıktığını belirterek, "Popüler olmasının nedeni, kullanımının son derece basit olması. Hiçbir şekilde bilgisayarın yavaşlamaması, virüslerle ilgili sıkıntı yaşanmaması ve verilerin hiçbir zaman kaybolmaması. Çoklu çalışmaya olanak sağlayan uygulamalarından dolayı birçok öğrenci, öğretmen aynı dosya üzerinde çalışabiliyor, yorum yapabiliyor ve ortak proje gerçekleştirebiliyor." dedi.

Ali Ertem, bilgisayarın birçok gelişmiş ülkede ve eğitim dünyasında popüler hale geldiğini ifade ederek, "Firmamız önemli bir strateji izleyerek eğitim dünyasına Cromebook'un klavyesini Türkçeleştirerek sundu ve ilk defa bu çalışmayı sizlerle yapıyoruz." bilgisini aktardı.

- 25 bin eserli kütüphane

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zengin de okul hakkında bilgi verdi.

Muhammed Fatih Zengin, lisenin 1951'de Türkiye'de açılan ilk imam hatip okullarından biri olduğunu, 2014 yılının Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulun 20 dönüm üzerine inşa edilen yeni binasının açılışını yaptığını hatırlatarak, okulda yüksek teknoloji kullanarak kaliteli eğitimi sürdürdüklerini söyledi.

Zengin, "Okulumuzun bünyesinde ortaokul ve lise dahil 2 bin 950 öğrenciye eğitim veriyoruz. Ankara'nın 3 taşra ilçesinin nüfusundan fazla öğrenci sayımız var. Okulumuzda İngilizce hazırlık, hafız öğrencilerle ilgili program, düz lise ve açık lise eğitimi de veriyoruz. Bu açıdan çeşitlilik arz ediyor." şeklinde konuştu.

Okulda 220 öğretmenin görev yaptığını ifade eden Muhammed Fatih Zengin, "104 dersliğimiz var. Sınıf mevcutları yaklaşık 30 bandına kadar indi. 8 laboratuvar, 2 konferans salonu, 65 kişilik cep sinema salonu, 2 spor salonu, yemekhane, 8 ayrı antrenman salonu, 25 bin eserin kataloglandığı bir kütüphane ve etüt odaları, kat mescitleri ve uygulama camimizle tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde eğitimimizi sürdürüyoruz." bilgilerini aktardı.

Zengin, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinin imam, hatip, müezzin yetiştirmek gayesiyle kurulmadığını ifade ederek, "Öğrenci dini değerlerini bilecek, öğrenecek ama bu okuldan mezun olan öğrenci sinema, radyo televizyon, tıp dahil her türlü alanla ilgilenebilecek donanıma sahip olsun istiyoruz." dedi.

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