Meksika'da eski Veracruz Valisi'ne "sahte ilaç" suçlaması

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ANKARA (AA) - Meksika'nın Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes Linares, kanser hastası çocuklara kemoterapi ilacı yerine "su" verildiğini iddia etti.

BBC'de yer alan habere göre, Vali Yunes Linares, selefi Javier Duarte döneminde devlet hastanelerinde sahte ilaçların satın alınıp kullanıldığı, kemoterapi tedavisi gören çocuklara da ilaç yerine "su" verildiği iddiasını ortaya attı.

Yunes Linares, düzenlediği basın toplantısında, Veracruz'un firari valisi Duarte dönemindeki görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarını araştırma maksadıyla yürütülen soruşturmanın bir sağlık skandalını gözler önüne serdiğini ifade etti.

Yunes Linares, kemoterapi gören çocuklara verilen bir ilaç üzerinde yaptıkları testte, bu maddenin bir ilaç değil de "su" olduğunu gördüklerini aktardı.

Bunun çocukların hayatına kasteden insanlık dışı bir suç olduğunu belirten Yunes Linares, "İncelemelerimiz bitmek üzere. En uygun zamanda gerekli hukuki şikayetleri yapacağız." dedi.

Meksika Sağlık Bakanı Jose Narro Robles ise yaptığı açıklamada, herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde olaya karışan tüm kişi ve şirketlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Kara para aklama suçundan ekim ayında görevinden alınan Duarte, hakkındaki iddiaları yalanlamış ve bir hafta içinde ortadan kaybolmuştu.

Duarte'den boşalan koltuğa kasım ayında Miguel Angel Yunes Linares geçmişti.



