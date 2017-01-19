MNG'den Erzurum'a bin 500 kişilik istihdam

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da MNG Şirketler Topluluğu tarafından yapımı devam ettirilen ve 400 milyon liraya mal olacak alışveriş merkezi, bin 500 kişiye iş kapısı olacak.

MNG tarafından yapımı devam eden ve Eylül ayında resmi açılışı yapılacak olan alışveriş merkezi, 160 bin metrekare üzerine kurulacak ve mağazada 175 mağaza, eğlence, sinema ve kültürel etkinlik alanları yer alacak.

MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Aydoğan Süer, gazetecilere yaptığı açıklamada, MNG Grubu çatısı altında alışveriş merkezi bakımından bakir bölgelerden biri olan Erzurum'da yatırım yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bölgesinde lider, güçlü bir Türkiye için durmaksızın çalışmak zorunda olduklarını kaydeden Süer, şöyle konuştu:

"Özellikle Doğu'ya yapılan her türlü yatırım, ekonomiye olan güvenin bir göstergesidir. Yaklaşık 400 milyon liralık dev bir yatırım bütçesine sahip Erzurum MNG Mall ile şehirde yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Burası, bir milyon nüfusa sahip Erzurum açısından bölgede benzeri olmayan bu büyük yatırım, aynı zamanda istihdamı getirecektir. Burada, yönetim deneyimimizi bir araya getirerek bin 500 gencimize uluslararası geçerliliği olan bir meslek edinme fırsatına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu anlamda Erzurum MNG Mall, alışveriş deneyiminde çıtayı yükseltmenin yanı sıra soğuk kışları ile ünlü şehrimize önemli bir istihdam katkısı da sağlayacaktır."



